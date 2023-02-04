تعقيبا على تصريحا لسعادة وكيل «البلديات»: بتاريخ 1رجب1444هـ الذي جاء فيه:

أكد عبدالرحمن الطويل وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري أن المواطن يمكنه الحصول على التمويل السكني بشكل فوري عن طريق منصة سكني هنا أقول: اطلعت على شروط الحصول على الدعم السكني فوجدت انها تحرم البعض من الشباب من هذا الدعم ومن ضمن تلك الشروط أن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عاما ، ولا يكون أحد أفراد الأسرة مالك لمنزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية وغيرها —الخ .

فلو نظرنا الى الهدف من الإسكان هو الحرص على ان يملك المواطن سكنا والمواطن يشمل الشاب ذو ال 25 عاما ومن هو أقل منه ومن هو أكثر خاصة اذا كان متزوجا وله ولد واحد فأكثر وغالبا أن من عمرهـ 25 يكون متزوجا ولكن كيف سيكون نصيبه من تملك السكن لو قضى على زواجه سنتان أو ثلاثة أو حتى عشرة دون أن يرزق بأولاد وما دام الهدف من الإسكان هو تملك المواطن سكنا فلم يحرم مثل هؤلاء من التمويل ومن ثم فليس هناك والحمد لله قلة في مورد الدعم المخصص للإسكان .

لذا أرى أن يفسح المجال لتلك الفئة والكل بالهوى سوى الكل مواطنون هذا من جانب ومن آخر لم هذا الشرط ( ولا يكون أحد أفراد الأسرة مالك لمنزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية) فقد يكون ابني حصل أو أمكنه حظه أن يملك بيتا في تبوك على أية حال يكون وأنا بالرياض مع أسرتي فما الذي يحرمني من الدعم لا سيما وأني بأمس الحاجة إلى تملك السكن ومثال آخر أنا رجل وبلغت من العمر 45عاما وبعد لم أتزوج أو لم أوفق بزواجي فلم أحرم من الدعم فلا يزال بالعمر فسحة ألست مواطنا وقد أعطيت حق السكن وأخيرا أتمنى من الجهات المنوط بها الإسكان إعادة النظر بتلك الشروط القاسية وكما قلت آنفا ليس بمورد الدعم قلة والحمد لله