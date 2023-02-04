يعد نبات القرنبيط من العناصر الغذائية المهمة التي تعد عنصراً ضرورياً في النظام الغذائي لمرضى السكري، لكونه منخفض السعرات الحرارية والكربوهيدرات ومليئا بالألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات، مما يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين الصحة العامة.

ويعتبر القرنبيط خياراً غذائياً رائعاً للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري الذين يتطلعون إلى التحكم في مستويات السكر في الدم، فيما أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم GI.

ويسجل القرنبيط 10 على مؤشر نسبة السكر في الدم وهو نظام تصنيف يقيس مدى سرعة ومدى ارتفاع الطعام في مستويات السكر في الدم، فيما يتم هضم الأطعمة التي تحتوي على درجة منخفضة من GI، مثل القرنبيط، وامتصاصها بشكل أبطأ.

ويساعد ذلك على منع حدوث طفرات في مستويات السكر في الدم، وهو ما يمنح حماية من حدوث مضاعفات مثل أمراض القلب وتلف الكلى والأعصاب، ويعتبر الملف الغذائي الكامل للقرنبيط فعالًا للغاية في السيطرة على مرض السكري وتعزيز المناعة. بالنسبة لمرضى السكري، فإن الحفاظ على مستويات الغلوكوز في الدم يعتبر مطلبًا أساسيًا.