قررت الاتفاقية المعدلة لتنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين الدول العربية، أن تستثني من أحكامها عدة أصناف، تشمل الأسلحة الحربية والأعتدة والمهمات العسكرية والمواد السامة والخطرة على صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الإعانات الطبية ومواد الإغاثة في أوقات الكوارث والسلع الممنوعة أو المحظورة بموجب تشريع وطني وما تتعارض مع القيم الدينية وأية مواد ترى اللجنة الفنية إدراجها ضمن التصنيف.

وكشفت الاتفاقية، التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرا، عن نطاق تطبيقها، وحالات الاستثناء من التطبيق، فيما نصت على أن نقل البضائع والأمتعة الشخصية ووسائل النقل أياً كان منشؤها تعد نقل عبور عبر أراضي إحدى دول الأطراف المتعاقدة.

ويكون ذلك سواءً نقلت من وسيلة نقل أخرى أو لم تنقل أو أودعت المستودعات أو لم تودع أو طرأ تبديل على شحنها أو لم يطرأ، على أن يكون المقصد بلد إحدى دول الأطراف المتعاقدة.