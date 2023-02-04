برأت محكمة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من اتهامات بالاحتيال وجهت له إثر تغريدة عن أسهم “تسلا” للسيارات الكهربائية، قال فيها أنه حصل على “تمويل مضمون” لتحويل الشركة إلى كيان خاص.

وحاول ماسك أن يقنع المحكمة بأن التغريدات التي نشرها في 2018 بشأن رغبته في إخراج الشركة من البورصة، لم تكن مضللة أو احتيالية.

ووجدت المحكمة َ أن المستثمرين الذين رفعوا القضية فشلوا في إثبات ادعاءاتهم ضد ماسك أو شركة السيارات الكهربائية.

فيما رأت هيئة المحلفين في المحكمة التي نظرت القضية في سان فرانسيسكو أنه مسؤول عن التضليل المزعوم من قبل المستثمرين.