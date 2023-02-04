أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد، اليوم السبت، أنه سيتم تجربة الحافلة الكهربائية لمدة عام كامل للتأكد من عملها في جميع الظروف.

وكشف صالح الزويد، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية” عن تفاصيل جديدة بشأن استخدام أول حافلة تعمل بالطاقة الكهربائية، وذلك في محافظة جدة.

وأكد أن الحافلة الكهربائية تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل، والخدمات اللوجيستية، التي تسعى لتبني أنماط نقل حديثة، وتقليل الانبعاثات الكربونية من المركبات بنسبة تصل لـ25 %.