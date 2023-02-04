ذكر خبراء عدداً من المهمات والوظائف الأكثر عرضة للزوال وتوليها من قبل ChatGPT وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى على المدى القريب والتي يمكن الاستغناء فيها عن العنصر البشري .

ونبدأ من برمجة الحاسوب حيث يمكن لـ ChatGPT كتابة كود الكمبيوتر لتطبيقات البرامج، كما يمكنه التحقق من لغة المبرمجين البشرية بحثاً عن الأخطاء وتحويل الأفكار من اللغة الإنجليزية البسيطة إلى لغة البرمجة.

ويمكن كتابة رسائل البريد الإلكتروني أو جدولة أمور بسيطة لأشياء مثل إعداد المواعيد أو إلغائها بسهولة من قبل مصادر خارجية مثل ChatGPT

كما أن هناك وظائف يمكن أن يتولاها الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك العمل مثل كتابة خطابات الموارد البشرية، وإنتاج نسخة إعلانية وصياغة البيانات الصحفية.

و قال المدير التنفيذي للإعلانات مارتن سوريل، مؤسس WPP، أكبر مجموعة للإعلانات والعلاقات العامة في العالم، في جلسة حديثة، إنه يتوقع أن تصبح الطريقة التي تشتري بها الشركات المساحات الإعلانية آلية “بطريقة فعالة للغاية” في غضون خمس سنوات.

وأخيراً الوظائف القانونية، حيث تُترجم قدرات ChatGPT جيداً إلى مهنة المحاماة، وفقاً لخبراء الذكاء الاصطناعي والمهنيين القانونيين.

حيث نجح روبوت ChatGPT مؤخراً في اجتياز امتحان كلية الحقوق وحصل على درجة النجاح بعد كتابة مقالات حول موضوعات تتراوح من القانون الدستوري إلى الضرائب والأضرار.