توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أجواء شهر رمضان، لافتًا إلى أنه في أقل من شهر سيتم توديع فصل الشتاء.

وأوضح عقيل العقيل، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة “الإخبارية”، إنه من المتوقع أن تكون الأجواء معتدلة في شهر رمضان هذا العام، خاصة في نهايته، وبمرور السنوات سيكون رمضان أقرب إلى فصل الشتاء.

وقال أن في الفترات الانتقالية يكون التذبذب في درجات الحرارة ما بين انخفاضٍ وارتفاعٍ، إضافة إلى تغير نشاط واتجاهات الرياح شمالاً وجنوبًا لذلك تحدث العواصف الرملية، مضيفًا: “يُتوقع أن تكون هناك حالة مطرية قادمة في الأسبوع المقبل، لكنها ستكون سريعة وخفيفة”.