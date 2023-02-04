أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد أن إمارات المناطق هي من توافق على زواج السعودي من الأجنبية في حال اكتمال الشروط.

وقال المحيميد :” وزارة العدل تتيح إمكانية زواج المقيم من مقيمة من نفس الجنسية، مع افتراض وجود شروط الزواج الأساسية الشرعية، وكذلك الاشتراطات التي تضعها الحكومة السعودية، وهي وجود رقم مسكن، ووجود ولي الأمر” .

وأضاف ” بالنسبة لزواج السعودي من أجنبية، أو زواج الأجنبي من سعودية، فهناك عدة موافقات لا بد من الحصول عليها قبل إتمام عقد النكاح، من إمارات المناطق، وليس عن طريق السفارات”.