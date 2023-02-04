تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، اليوم السبت، من القبض على مواطنين بحوزتهما 51 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

واستكملت الدوريات الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتم تسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.