أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل حكم صحة عقد زواج امرأة بالغة ثيب وهي غائبة عن مجلس العقد ويُقبض مهرها دون وكالة بالعقد أو القبض عنها.

وقال الشبل :” بالنسبة لزواج المرأة الكبيرة البالغة سواء كانت ثيباً أو بكراً لا يصح العقد إلا برضاها، وما يتعلق بصحة الزواج فإن كانت غير راضية فإنها ترفع ذلك إلى القضاء الشرعي”.

وأضاف ” أما حضورها لمجلس العقد فلا يلزم اذا كان وليها يقوم لها بهذا الايجاب، أما إذا كانت بعيدة وغير راضية ويتحكم بها الولي ويزوجها وهي غير راضية فهنا العقد لا يصح “.