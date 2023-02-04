قال ماجد الشيباني محلل الأداء والمدرب المرخص من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن الحافز في بطولة كأس العالم للأندية سيجعل فريق الهلال السعودي، يظهر بصورة مغايرة ومميزة خلال مشاركته في كأس العالم للأندية.

وأضاف الشيباني في حوار لـ«الشرق الأوسط» : «من دون شك، الهلال قادر على تجاوز صاحب الأرض الفريق المغربي. بالنسبة لي، الهلال هو المرشح الأوفر حظاً في المباراة، ولو تعاملنا معها كنسب مئوية أعتقد ستكون حظوظ الهلال 60 بالمائة مقابل 40 لفريق الوداد المغربي».

وتابع الشيباني: «الحضور الجماهيري عامل مؤثر في المباراة من ناحية شحن فريق الوداد بشكل إيجابي، صحيح لاعبو الهلال تمرسوا على اللعب أمام جماهير كبيرة، والأمر لا يتعلق بهم بالدرجة الأولى، بل يتعلق بالخصم الذي سيكون لاعبوه محفزين في الصراعات الثنائية في الكرات الثانية، وهذه تفاصيل تجعل المباراة أصعب نوعاً ما».

وواصل الشيباني: «جزء كبير من مشاكل الهلال مؤخراً، ذهني بالمقام الأول ومتعلق بالحافز، بطولة كهذه حوافزها كبيرة، بالتالي قادرة على أن تستفز طاقات اللاعبين، ولذلك أتوقع مشاركة ممتازة للهلال».

ويشير الشيباني إلى أن الرهان في هذه البطولة سيكون على النيجيري أودين إيغالو مهاجم الفريق، مضيفا: «عبد الله المعيوف، وفي ظل أن تنظيم الهلال الدفاعي ليس في أفضل حالاته، أعتقد أن الفريق سيحتاج لتصديات حاسمة من عبد الله، لتزداد حظوظه في البطولة».