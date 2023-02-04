أكدت مدربة الغولف ريم القبيسي، أن إقبال النساء السعوديات على لعبة الغولف في تزايد.

وأشارت القبيسي إلى أنه كل عام يكون في تطور ودعم أكبر لهذه الرياضة، موضحة أن الملاعب كل عام تتطور أكثر فأكثر.

يذكر أن القبيسي، أول مدربة سعودية للعبة الغولف، وهي حاصلة على بكالوريوس اللغات والترجمة من جامعة القصيم.