قال الفائز برالي حائل ناصر العطية أن السائقين محظوظون في أن تكون المملكة رائدة في مجال السيارات لافتاً إلى أن النساء السعوديات بات لهن وجود قوي في هذا المجال.
وقال “العطية” خلال لقاء له على قناة “الإخبارية” : “الله يعطيهم ألف ألف عافية.. العنصر النسائي مشارك بقوة، ويزاحمون الشباب، ونتمنى مزيد من مشاركة العنصر النسائي خلال الفترة المقبلة”.
فيديو | الفائز برالي حائل ناصر العطية: نحن محظوظون كسائقين في أن تكون المملكة رائدة في مجال السيارات.. والنساء السعوديات بات لهن وجود قوي في هذا المجال#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/edoP1IrxhH
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) February 4, 2023
سعوديات وسعوديات وكان السعودية ما فيها رجال يستاهلون المدح للاسف