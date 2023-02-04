قال الفائز برالي حائل ناصر العطية أن السائقين محظوظون في أن تكون المملكة رائدة في مجال السيارات لافتاً إلى أن النساء السعوديات بات لهن وجود قوي في هذا المجال.

وقال “العطية” خلال لقاء له على قناة “الإخبارية” : “الله يعطيهم ألف ألف عافية.. العنصر النسائي مشارك بقوة، ويزاحمون الشباب، ونتمنى مزيد من مشاركة العنصر النسائي خلال الفترة المقبلة”.