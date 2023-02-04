روى مدير التعليم في محافظة بيشة سفر بريدي، كواليس مقطع الفيديو الذي وثق وداع طالب باكستاني في مشهد مؤثر.

وأوضح بريدي أن الطالب الباكستاني توفي والده قبل 8 أشهر وعندما قررت العائلة العودة لوطنها تم الإعداد لهذه المبادرة الجميلة.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع شقيق الطالب الأكبر وبإشعار إدارة المدرسة ومنسوبيها والذين تفاعلوا بشكل جيد مع هذه المبادرة.

وكان طلاب مدرسة البشائر الابتدائية لتحفيظ القرآن في بيشة، ودعوا زميلاً لهم من الجنسية الباكستانية قبل خروجه النهائي من البلاد، في حفلة نظمتها إدارة المدرسة.