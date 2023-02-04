قال عبدالله الحارثي، مدير السكن التأهيلي للمتعافين بجمعية “تعافي” أن 90% من المتعافين يعودون للإدمان من جديد، والسبب هو عودتهم للمجتمع قبل اكتمال تأهيلهم.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة السعودية أن الطاقة الاستيعابية مكتملة في أغلب منازل المملكة وهذا يدل على جودة البرامج والمخرجات.

وتابع أن المدمن لا يقبل العلاج في فترة الإدمان ، لكن في فترة التعافي يقبلون حيث يقدم لهم برامج تثقيفية وتدعيمية.