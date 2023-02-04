قال عضو الجمعية الاقتصاد السعودية د. نواف الجليفي أنه يجب رفع الضرائب أو أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وأضاف خلال لقائه على القناة “الإخبارية” ، أن القروض سيقل التوجه إليها الفترة القادمة والعقار سيصيبه الخمول.

وتابع أن مع قلة الإقبال على شراء العقارات والسيارات ستنخفض أسعارها.