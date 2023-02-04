قال عضو الجمعية الاقتصاد السعودية د. نواف الجليفي أنه يجب رفع الضرائب أو أسعار الفائدة لكبح التضخم.
وأضاف خلال لقائه على القناة “الإخبارية” ، أن القروض سيقل التوجه إليها الفترة القادمة والعقار سيصيبه الخمول.
وتابع أن مع قلة الإقبال على شراء العقارات والسيارات ستنخفض أسعارها.
فيديو | عضو جمعية الاقتصاد السعودية د. نواف الجليفي: لكبح التضخم يجب رفع الضرائب أو أسعار الفائدة.. والقروض سيقل التوجه إليها الفترة القادمة والعقار سيصيبه الخمول#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/Y9PPCqPNuC
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 4, 2023
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