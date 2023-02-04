روت مصصمة الأزياء مها الحملي قصة اقتحامها عالم رياضة السيارات بعد تعلم قيادة السيارات قبل نحو أربعة أعوام .

وقالت الحملي لبرنامج “سيدتي” أنها تمارس هوايتها المحببة بتصميم الأزياء منذ سنوات قبل أن تتخذ قرارها بتعلم قيادة السيارات في عام 2018 والدخول بكل شغف في غمار منافسات سباقات الراليات.

ونوهت إلى إن عملها الأول هو أنني أم كأولوية إلى جانب عملي في أحد الشركات المتخصصة في المركبات.

وعبرت عن سعادتها البالغة في خوض تجربة المشاركة برالي حائل خصوصا مع تنوع تضاريس مسارات السباق وارتفاع مستوى المنافسة.

يذكر أن الحملي تشارك في رالي حائل تويوتا الدولي 2023، وبرفقتها الملاحة السويدية أنى سيل في فئة T4، على متن مركبة من طراز “كان – ام” برعاية شركة عبداللطيف جميل للسيارات.