صرح علي البليهي لاعب الهلال، بأن مواجهة الوداد المغربي اليوم السبت، لم تكن سهلة في كأس العالم للأندية.

وقال البليهي: “مباراتنا أمام الوداد لم تكن بالسهلة، عملنا في الأربع أيام الماضية واستحقينا التأهل وحالة الطرد صعبت علينا المباراة، لكن الحمدلله على الفوز”.

ويستعد الهلال لمباراته القادمة ضد فلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وذلك بعد الفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح 5-3، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بالمباراة بنتيجة 1-1.