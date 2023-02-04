وثق مقطع فيديو لحظة مغادرة لاعب الهلال كاريلو محمولاً على النقالة بعد لقاء فريقه أمام الوداد المغربي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتوقع حساب “إصابة” على تويتر أن تكون إصابة كاريلول التواء في الكاحل العالي موضحاً أن مدة الغياب تختلف باختلاف شدة الإصابة فقد تستغرق في الدرجة الأولى : من 1-6 اسابيع وفي الدرجة الثانية : من 6-9 أسابيع وفي الدرجة الثالثة : أكثر من 3 أشهر.

وتأهل الهلال مساء اليوم السبت للدور نصف النهائي بعد تغلبه على الوداد المغربي بركلات الترجيح 5/3.