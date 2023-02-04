كشف عيسى التركي شبيه الفنان الراحل طلال مداح،عن أكثر موقف غريب تعرض له بسبب الشبه بينه وبين الفنان الراحل.

وأوضح التركي أنه من أكثر المواقف الغريبة التي تعرض لها، أنه عندما ذهب إلى محل لشراء أسماك زينة، وجد شخص قال له ” ماشاء الله ، أنت شبيه طلال مداح، الله يرحمك”. فرد عليه قائلا:” أنا ما توفيت ، أنا واقف قدامك”.

وأكد أن أكثر جملة سمعها طيلة حياته هي جملة: “يخلق من الشبه أربعين”، لافتا إلى أن اللقاء مع أهل الراحل طلال مداح كان “مؤثرا”، خاصة عندما يفقد الإنسان شخص عزيز عليه ثم يرى شخص يشبهه بشكل كبير يكون الموقف مؤثر -على حد قوله-.

وعن المشاركة في حفل تكريم الفنان الراحل وارتدائه ملابس ونظارات تشبه ما كان يرتديه الفنان قال: ” هذه بالنسبة لي كانت شخصيتي من زمان ، منذ 15 أو 17 عاما شخصيتي هي نفسها ما تغيرت، هذي تركيبتي الأساسية”.

وأكد أنه شعر بالفخر والاعتزاز لمشاركته في الحفل، خاصة أن الفنان الراحل كان قامة كبيرة في الفن.