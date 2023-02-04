أوضح الشيخ د. علي بن عبدالعزيز الشبل حكم أخذ مكاتب تحويل الأموال نسبة على كل عملية تحويل .

وقال خلال برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة : ليس في هذا حرج فيما يؤخذ من المبالغ مقابل تحويلات نقدية وهذه يسميها الفقهاء بالسفتجة وهي مقابل تعبهم في التحويل وفتح المكاتب في استقبال الأموال ثم إيداعها وتعاملهم مع الجهات هناك.

وتابع : هذا المبلغ من حيث هو جائز لكن لابد أن يرضى به الطرفان.