أكدت الدكتورة هبة جمال حريري الباحثة والمعالجة النفسية، على خطورة استخدام الضرب في التعامل مع الطفل.

وقالت حريري، إن استخدام الضرب سواء للتأديب أو العقاب والتوجيه آثاره غير صحية على نمو الطفل عقليًّا أو نفسيًّا وعاطفيًّا واجتماعيًّا وسلوكيًّا.

وأشارت إلى أن كثيرًا من الدراسات أثبتت آثارًا طويلة المدى على الطفل بسبب استخدام الضب بجميع أشكاله، مشيرين إلى أن بعض الأطفال يكونون شديدي الحساسية.

وبخصوص أن نسبة من الأطفال المعنفين في الصغر تروادهم أفكار انتحارية، أكدت الباحثة تلك المعلومة، قائلة: “آثار الضرب ليست جسدية فقط لكنها تترك شعور داخلي لدى الطفل خاصة من سن 3 سنوات وحتى سن المراهقة وبالتالي نعم يحمل مشاعر سلبية تجاه نفسه، وتصبح لديه صفات مثل التردد والقلق والسعي للكمال وأحد أسباب الاحتراق الوظيفي أيضا لأنه يبحث دائما عن الكمال وعدم الوقوع في الخطأ”.

هل صحيح أن نسبة من الأطفال المعنفين في الصغر تروادهم أفكار انتحارية؟.. د. هبة جمال حريري – باحثة ومعالج نفسي تجيب @HaririHeba#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/B0Jq9mH8E6 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 4, 2023

د. هبة جمال حريري – باحثة ومعالج نفسي: هناك رفض جمعي في كثير من المجتمعات العربية لمجرد الاعتراف بالمشكلة الخاصة بضرب الأطفال @HaririHeba#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/nnQuqsvesg — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 4, 2023