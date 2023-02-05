قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، إن علم الاقتصاد هو مجال يؤثر على الاقتصاد والسياسة وعلى جميع أنواع الناس وينوع وجهات النظر لاختيار الأفضل.

وأوضح فهد بن جمعة: أنه ضروري لمن هو موظف عام ويشارك في صنع القرارات لمعرفة تأثير السياسات المالية والنقدية على الاقتصاد من اجل الوصول الى الأهداف وبأقل التكاليف وفي اسرع وقت.

وتابع:‏علم الاقتصاد يعلمك التفكير الصارم في المفاضلات والحوافز والتكاليف والفوائد، يمكن صانعي السياسات من صياغة سياسات عامة أفضل تؤثر على الحياة المعيشية… ويمكن أيضاً الشركات من تحقيق أرباح أعلى…. ومن تحليل توزيع الدخل بين الأفراد والمناطق والبلدان، ويوضح أسباب التباينات بينهم.