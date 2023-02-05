أزاح الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، الستار عن موقف 5 لاعبين من الفريق، بعدما تعرضوا لإصابات متفرقة خلال الفترة الماضية.

أوضح النادي الأهلي، أن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها اللاعب علي مجرشي كشفت عن تعرضه لتمزق بالرباط الداخلي للركبة اليسرى مع إصابة بالغضروف، كما سيتم تحديد مدة الغياب عند انتهاء كافة الفحوصات الطبية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب إبراهيم الزبيدي عن تعرضه لتمزق بالعضلة الخلفية، وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية.

كما أن الثنائي نايف كريدي، ومحمد المجحد، أنهيا برنامجهما التأهيلي المعد لهما، فيما تقرر أن يدخل الثنائي التدريبات الجماعية خلال الحصص التدريبية المقبلة.

وأفادت الفحوصات الطبية عن تعرض اللاعب طلال عبسي لالتهاب في مفصل الكاحل الأيسر، وحاجته لفترة علاج وتأهيل تستمر من أسبوع إلى 10 أيام، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.