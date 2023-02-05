كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن المسميات المختلفة للملح والتي تُضاف للمنتجات الغذائية.

وأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى أن للملح عدة مسميات تُكتب على البطاقة الغذائية للمنتجات، وهي: الصوديوم وفوسفات الصوديوم ونترات الصوديوم وبنزاوات الصوديوم وبيكربونات الصوديوم و (باكنج صودا) وباكنج باودر والملح البحري وغلوتامات أحادية الصوديوم.

ودعت للحذر من تناول الأطعمة الفقيرة بالعناصر الغذائية مثل شراب النكتار ورقائق البطاطس المقلية والمشروبات الغازية؛ وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية.