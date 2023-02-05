شارك عاطف إمام، عميد معهد الموسيقى العربية الأسبق بمصر، صورة من داخل المستشفى تجمعه بحلمي بكر وهو على سرير أحد المستشفيات.

وعلّق عاطف إمام على الصورة، قائلاً: «ربنا يشفيه ويعافيه الموسيقار الكبير الأستاذ حلمي بكر وشكرا للأستاذ الدكتور محمد عساسة استشاري القلب والأوعية الدموية».

وأوضح أن حلمي بكر حاليا بصحة جيدة وحالته مستقرة بعد الإصابة التى ألمت به منذ أيام حيث تعرض الى أزمة صحية شديدة نتيجة خلل فى وظائف الكلى وجسده كان ممتلئًا بالماء.

وتابع: حاليا يمكث حلمى بكر فى المستشفى بالعناية المركزة ويخضع الى بعض الفحوصات والتحاليل للتأكيد على بعض الأمور الصحية حيث تمت إعادة وظائف الكلى إلى طبيعتها وهو حاليًا بصحة جيدة.