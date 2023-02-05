قتلت سيدة مصرية، على يد حما ابنها، بواسطة سلاح أبيض بسبب خلافات عائلية، في إحدى المحافظات بمصر.

وتعود الواقعة عندما ورد بلاغ للأجهزة الأمنية المصرية يفيد بقتل سيدة بعدة بطعنات نافذة بالبطن والظهر في الطريق العام.

وتبين أن القاتل استخدم سلاح أبيض أثناء الاعتداء على السيدة، ما أدى إلى وفاتها بسبب خلافات عائلية بينهما.