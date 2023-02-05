يسعى الأشخاص إلى المزيد من التركيز من أجل تحقيق معدلات أكثر إنتاجية خلال اليوم، لكن ذلك يحتاج إلى الالتزام بعادتين أيضاً هما الابتعاد عن الشاشات والعمل في فترات مركزة.

وأوصى تقرير نشره موقع ” Inc”، بضرورة الابتعاد عن الشاشات من خلال أخذ فترات راحة منتظمة من الشاشات والهواتف وأي أجهزة ذات شاشات؛ حتى يمكن الحصول على مستوى أعلى من التركيز والإنتاجية.

وأكد على أهمية العمل في فترات مركزة كون هذا الأمر هو مفتاح الأداء الأعلى، خاصة أن تحديد فترات زمنية للعمل بتركيز والحصول على فاصل للراحة يُساهم في تحقيق المزيد من الإنتاجية بمجهود ذهني وبدني أقل.

وأشار إلى أنه يمكن تحسين مستوى الأداء عبر العمل الجاد في فترة زمنية معينة والحصول على التعافي في فاصل الراحة؛ حتى يتم استيعاب وتحمل العمل الشاق.