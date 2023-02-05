يعتبر الزهايمر أحد أكثر أنواع الخرف شيوعًا، حيث تتراكم البروتينات بشكل غير طبيعي في الدماغ، مسببة مشاكل في الذاكرة وصعوبة في أداء المهام اليومية.

ويُشار إلى أن السبب الدقيق للمرض غير معروف حتى الآن، لكن الأبحاث تكشف عن مساهمة العديد من العوامل في زيادة احتمال خطر الإصابة بهذه الحالة التنكسية التي لا دواء لها.

وفي السياق، أكدت دراسة حديثة أن الوجبات السريعة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف، وأن التخلي عنها قد يمنع تلف الدماغ هذا.

وأوضح الباحثون أن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ويأكلون بشكل صحي هم أقل عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر، ويساعد أيضا لعب ألعاب الورق ومقابلة الأصدقاء أو العائلة مرتين في الأسبوع في درء خطر ألزهايمر.

كما أن الفواكه والخضروات والأسماك واللحوم ومنتجات الألبان والملح والزيت والبيض والحبوب والبقوليات والمكسرات والشاي لها تأثير واضح في إبطاء المرض.

والجدير بالذكر أن الدراسة أكدت أن نمط الحياة الصحي، ولا سيما النظام الغذائي الصحي، مرتبط بتدهور أبطأ في الذاكرة حتى بالنسبة إلى حاملي الجين APOE، وهو أقوى عامل خطر معروف للإصابة بمرض ألزهايمر وأمراض الخرف الأخرى.