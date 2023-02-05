يعتبر البرتقال الأحمر من أكثر الفواكه الشتوية فائدةً لصحة الجسم؛ حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية التي تساعد بشكل كبير على تقليل فرص الإصابة بأمراض عديدة.

وتحصل فصوصه الداخلية على اللون الأحمر القاني؛ نظراً لاحتوائها على مادة الأنثوسيانين الصبغية، وهو فاكهة موسمية غنية بالبوتاسيوم وفيتامينات B و C والنحاس والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة.

وتتمثل أبرز فوائد البرتقال الأحمر لصحة الجسم في: خسارة الوزن الزائد، ويساعد على تحسين نمو الأجنة والرضع حتى سن 6 أشهر؛ لاحتوائه على فيتامين C، كما يساهم في التطور الطبيعي للجنين ومنع العيوب الخلقية؛ لاحتوائه على حمض الفوليك، فضلا عن تعزيز المناعة، وتحسين وظائف الجهاز الهضمي، ومقاومة السرطان.