كشفت شركة الحفر العربية (مملوكة لشركة طاقة وشركة شلمبيرجير)،  عن توفر وظائف قانونية وإدارية وهندسية وفنية شاغرة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مهندس معدات التحكم.
(Well Control Equipment Engineer )
2- مهندس ومخطط المشروع.
(Project Engineer & Planner )
3- أخصائي تطبيقات الأعمال.
(Business Applications Specialist II

4- أخصائي الشؤون القانونية (لا يشترط خبرة).
‏(Legal Affairs Generalist )
5- أخصائي مشتريات ثاني.
‏(Procurement Specialist II )
6- فني كهربائي.
‏(Electrician )

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، من خلال الموقع .

 