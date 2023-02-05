كشفت شركة الحفر العربية (مملوكة لشركة طاقة وشركة شلمبيرجير)، عن توفر وظائف قانونية وإدارية وهندسية وفنية شاغرة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مهندس معدات التحكم.

(Well Control Equipment Engineer )

2- مهندس ومخطط المشروع.

(Project Engineer & Planner )

3- أخصائي تطبيقات الأعمال.

(Business Applications Specialist II

4- أخصائي الشؤون القانونية (لا يشترط خبرة).

‏(Legal Affairs Generalist )

5- أخصائي مشتريات ثاني.

‏(Procurement Specialist II )

6- فني كهربائي.

‏(Electrician )

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، من خلال الموقع .