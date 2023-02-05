كشفت شركة الحفر العربية (مملوكة لشركة طاقة وشركة شلمبيرجير)، عن توفر وظائف قانونية وإدارية وهندسية وفنية شاغرة.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- مهندس معدات التحكم.
(Well Control Equipment Engineer )
2- مهندس ومخطط المشروع.
(Project Engineer & Planner )
3- أخصائي تطبيقات الأعمال.
(Business Applications Specialist II
4- أخصائي الشؤون القانونية (لا يشترط خبرة).
(Legal Affairs Generalist )
5- أخصائي مشتريات ثاني.
(Procurement Specialist II )
6- فني كهربائي.
(Electrician )
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، من خلال الموقع .
التعليقات
اترك تعليقاً