أكد الناقد الرياضي عايدي الرشيدي، أن المملكة تمر بنهضة كبيرة في رياضتها .

وقال الرشيدي، خلال لقائه على برنامج الحصاد الرياضي المُذاع على قناة 24 الرياضية:” مبروك لدوري روشن، مبروك للهلال “، لافتًا أن الهلال أصبح الآن بطل أفريقيا.”

وأضاف:” لا هدير مدرجات ولا صياح، هذا الزعيم هذا الموج الأزرق، أبارك للهلال ولكل أعضاء الهلال ومحبيه، مبروك هذا الانتصار الكبير .”