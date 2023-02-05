أكد الناقد الرياضي عايدي الرشيدي، أن المملكة تمر بنهضة كبيرة في رياضتها .
وقال الرشيدي، خلال لقائه على برنامج الحصاد الرياضي المُذاع على قناة 24 الرياضية:” مبروك لدوري روشن، مبروك للهلال “، لافتًا أن الهلال أصبح الآن بطل أفريقيا.”
وأضاف:” لا هدير مدرجات ولا صياح، هذا الزعيم هذا الموج الأزرق، أبارك للهلال ولكل أعضاء الهلال ومحبيه، مبروك هذا الانتصار الكبير .”
عايد الرشيدي :
لا هدير مدرجات ولا صياح .. هذا الزعيم هذا الموج الأزرق !!#الهلال_الوداد_المغربي
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@ayed7171 pic.twitter.com/DcZQoczUGv
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 4, 2023
مبروك هذا الانتصار