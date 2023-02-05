تتوفر السيارة هونشي HS5 موديل 2023 داخل سوق المملكة عبر 3 فئات من التجهيزات وهم HS5 Comfort 2WD، وHS5 Deluxe 2WD، بالإضافة إلى الفئة الثالثة HS5 Deluxe 4WD التي تعمل بنظام الدفع الرباعي.

وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يمكنه انتاج 223 حصانا، و 340 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات.

وتتميز السيارة هونشي HS5 موديل 2023 بحزمة من التجهيزات تتضمن، نظام التحذير عند مغادرة المسار، ورصد النقاط العمياء، بالاضافة إلى كاميرا رؤية محيطية، نظام المساعدة عند نزول المنحدرات.

وتتواجد السيارة هونشي HS5 موديل 2023 بأسعار تتراوح بين 125.700 ريال و 190 ألف ريال.