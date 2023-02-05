كشف مصرف الراجحي عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن بدء التقديم في برنامج تطوير تقنية المعلومات (IT Development Program) المنتهي بالتوظيف لعام 2023م.

وأوضح المصرف أن التخصصات المطلوبة: علوم الحاسب، هندسة الحاسب، هندسة البرمجيات، الأمن السيبراني، أمن المعلومات، تقنية المعلومات، علم المعلومات، نظم المعلومات الإدارية، نظام المعلومات الحاسوبية، هندسة الشبكات، علم البيانات، إدارة البيانات، أو ما يعادلها.

واشترط المصرف، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، من حديثي التخرج أو خبرة لا تزيد عن سنة، درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات الموضحة أعلاه، العمر لحملة البكالوريوس لا يزيد عن 26 سنة، ولحملة الماجستير لا يزيد عن 28 سنة، معدل تراكمي لا يقل عن (3.75 من 5) أو (2.75 من 4)، إجادة اللغة الإنجليزية.

وذكر أن مكان إقامة البرنامج (مدينة الرياض)، بينما مدة البرنامج (8 أشهر)، فيما التقديم من خلال مصرف الراجحي