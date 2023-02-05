كشفت وزارة الصحة، الخطوات التي يجب اتباعها عند وضع العدسة اللاصقة داخل العين والطريقة الصحيحة لإخراجها من العين.

ونصحت الوزارة بغسل اليدين بالماء والصابون عند وضع العدسة داخل العين، وإخراج العدسة باستخدام أطراف الأصابع، وشطفها بالمحلول.

وأوضحت أنه يجب وضع العدسة على طرف السبابة مع التأكد بأنها ليست مقلوبة، ثم رفع الجفن العلوي بإصبع وإمساك السفلي بآخر، ووضعها بلطف مع إغماض العينين والرمش عدة مرات متتالية.

وأشارت إلى أنه يجب غسل اليدين أيضاً عند إخراج العدسة، ثم النظر إلى أعلى مع سحب الجفن السفلي، وسحب العدسة للأسفل باتجاه بياض العين، وإمساكها بالسبابة والإبهام ثم إخراجها.