بدأ معرض ملتقى طويق للنحت 2023، في استقبال زواره اليوم (الأحد)، في “درة الرياض”، حيث يعرض 30 منحوتة من أحجار مناطق المملكة، أبدع في نحتها 30 فنانًا من 20 دولة حول العالم.

وأفادت مديرة الملتقى سارة الرويتع، بأن برنامج الملتقى يتضمن جلسات حوارية متنوعة في المجالات الفنية والثقافية، لافتةً أنه تم في المنحوتات الفنية استخدام أحجار النحت من أرض المملكة للمرة الأولى، وتحديدًا حجر “الجرانيت” و”حجر الرياض”.

وأضافت أن الفنانين أبدعوا في تحويل الكتل الصخرية إلى أعمال فنية إبداعية، ليظهر ذلك الاختيار مدى ثراء أرض المملكة، وما تتميز به من قيمة جغرافية فريدة.

ويُشار إلى أن المعرض يستقبل الزوار اليوم الأحد من الواحدة ظهراً وحتى العاشرة مساء، ومن الغد سيستقبل الزوار من الساعة الرابعة عصرًا، وحتى العاشرة مساءً، لافتًا أن زيارة المعرض لا تتطلب إجراء حجز مسبق.

والجدير بالذكر أن ملتقى طويق للنحت يعد أحد برامج “مشروع الرياض آرت” الذي يعتبر واحدًا من مشروعات الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز.