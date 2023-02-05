أُغلق اليوم الأحد طريق الرياض الدمام، من أجل بدء أعمال الإصلاح والصيانة.

ويُشار إلى أن المنطقة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية، قد أصدرت تنبيهًا مهمًا لسالكي الطريق بهذا الشأن.

وأشارت المديرية، إلى أنه سيتم إغلاق طريق (الرياض– الدمام) من تقاطع طريق “أبو حدرية” حتى تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد، بطول 10 كم في الاتجاهين، خلال عدة مراحل، ابتداءً من اليوم الأحد.

يُذكر أن الإصلاح سيتم بدءًا من تقاطع طريق “عثمان بن عفان”، وحتى تقاطع طريق الأمير “محمد بن فهد” بطول 3 كيلومترات، بالاتجاهين حيث سيتم تقسيم العمل بالطريق إلى أربعة مراحل، تتضمن إعادة السفلتة، والكشط.