قامت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، بمداهمة منزل الأسير وليد دقة، في مدينة باقة الغربية داخل أراضي عام الـ1948، وعبثت بمحتوياته بطريقة استفزازية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلية منعت زوجة الأسير دقة، سناء سلامة، من تصوير اقتحام المنزل وتفتيشه، وحاولت الاستيلاء على هاتفها، بالإضافة إلى أنها استولت على بعض الممتلكات والصور للأسير وليد دقة التي وضعت داخل منزل العائلة.

والجدير بالذكر أن الأسير وليد دقة (60 عاما) معتقل منذ العام 1986 ومحكوم بالسجن المؤبد، الذي حدد لاحقا بـ37 عاما، وأضافت محكمة إسرائيلية على حكمه لاحقا عامين آخرين.