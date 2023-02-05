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الاحد5 فبراير

فريق طبي بالجوف ينجح باستئصال ورم نادر وزنه يفوق 2 كيلو من مريضة خمسينية

منذ 34 دقيقة
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تمكن فريق طبي مختص في علاج الأورام بمنطقة الجوف من استئصال ورم يفوق 2 كيلو من مريضة خمسينية في عملية جراحية استغرقت ساعة ونصف تكللت بالنجاح.

وقالت الصحة في الجوف أن أطباء الجراحة وأورام الثدي والغدد الصماء في مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بسكاكا بالتعاون مع أطباء برنامج الدعم الطبي المؤقت والطبيب الزائر، استقبلوا حالة لمريضة تعاني من ألم في الصدر مع وجود تورم ، وقاموا بإجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية التي أكدت وجود ورم في الصدر بمنطقة الثدي وتسبب لها بمعاناة مؤلمة.

وأفاد الفريق الطبي بأنه تم التنسيق مع التخصصات الأخرى لإجراء العملية واستئصال الورم، وإدخال المريضة لغرف العلميات واستئصال الورم الذي يزن 2.5 كيلو ، ونقل المريضة بعدها لقسم التنويم لإكمال البرنامج العلاجي مع الفرق الطبية والتمريضية لحين استقرار الحالة.

وأكد الفريق الطبي أن هذا الورم يعد من الأورام النادرة جداً والسريعة في النمو ويشكل مخاطر توسعية كبيرة في الجسم.

 

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