أفادت السلطات المحلية في تشيلي، باستمرار حرائق الغابات، وارتفاع حصيلة الضحايا إلى 22 قتيل.

وقالت وزيرة الداخلية التشيلية كارولينا توها:” أن الإصابات بلغت نحو 554 شخصاً بسبب الحرائق؛ منهم 16 في حالة حرجة.

بينما قال الجهاز الوطني للوقاية والاستجابة للكوارث: “إنه من بين نحو 250 حريقاً نشطاً، خرج 80 حريقاً عن السيطرة”.

وأعلن الرئيس التشيلي جابرييل بوريك؛ حالة الطوارئ في منطقة “لا أروكانيا” بعد اتخاذ إجراءٍ مماثلٍ في منطقتَي نوبلي وبيوبيو.

رفي السياق، قال بوريك: “سيتم نشر قوات لمكافحة الحرائق ومساعدة المتضررين”.

والجدير بالذكر أنه في منتصف نهار الجمعة الماضية، اشتعل 151 حريقا في جميع أنحاء تشيلي، بما في ذلك 65 حريقا أعلن أنها تحت السيطرة. اشتعلت النيران في أكثر من 14000 هكتار (34595 فدانا).