كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن طرح وظائف شاغرة للعمل بمجال المحاسبة والمالية.

وأوضح المركز أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :

1- مدير إدارة التخطيط المالي.

إعداد خطة الميزانية السنوية للمركز الحالية والمستقبلية، ورفعها إلى الإدارة المختصة في المركز؛ بهدف اعتماد ميزانيتها، وغيرهم.

2- مدير إدارة الميزانية.

مراقبة الاتجاهات المالية لنفقات المركز وتقديم التوصيات .

– مراقبة الإيرادات ومناقشة القضايا المتعلقة بالميزانية مع الإدارات المختلفة داخل المركز، وغيرهم.

3- محاسب مدفوعات.

تسجيل فواتير المشتريات واستحقاقات الموردين.

– مراجعة ومطابقة وتحليل حسابات الموردين.

– إعداد تقارير عن متابعة سداد الاستحقاقات المتنوعة.

– متابعة تسويات العهد، وغيرهم

4- محاسب عام.

تنفيذ الإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في المركز.

– الرقابة على كافة المستندات الصادرة والواردة إلى قسم المحاسبة، وغيرهم .

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع الرسمي .