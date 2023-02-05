كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن طرح وظائف شاغرة للعمل بمجال المحاسبة والمالية.
وأوضح المركز أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :
1- مدير إدارة التخطيط المالي.
إعداد خطة الميزانية السنوية للمركز الحالية والمستقبلية، ورفعها إلى الإدارة المختصة في المركز؛ بهدف اعتماد ميزانيتها، وغيرهم.
2- مدير إدارة الميزانية.
مراقبة الاتجاهات المالية لنفقات المركز وتقديم التوصيات .
– مراقبة الإيرادات ومناقشة القضايا المتعلقة بالميزانية مع الإدارات المختلفة داخل المركز، وغيرهم.
3- محاسب مدفوعات.
تسجيل فواتير المشتريات واستحقاقات الموردين.
– مراجعة ومطابقة وتحليل حسابات الموردين.
– إعداد تقارير عن متابعة سداد الاستحقاقات المتنوعة.
– متابعة تسويات العهد، وغيرهم
4- محاسب عام.
تنفيذ الإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في المركز.
– الرقابة على كافة المستندات الصادرة والواردة إلى قسم المحاسبة، وغيرهم .
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع الرسمي .
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