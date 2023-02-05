قام وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، باعتماد المخطط الإعلاني لأمانة الأحساء وإعداد استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع الإعلانات الخارجية على مستوى وطني.

وأفاد أمين الأحساء المهندس عصام الملا، بأن المخطط الإعلاني يهدف إلى تمكين نماذج استثمارية متنوعة والشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في الإعلانات داخل المدن.

ويُشار إلى أن المخطط يساهم في تعزيز التحول الرقمي في الوسائل الإعلانية، وإيجاد قيمة مضافة للمدينة وإضفاء بُعد جمالي عليها من خلال وسائل إعلانية مميزة تواكب أحدث المتغيرات في هذا القطاع.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الإسهام في تحسين المشهد الحضري وتنمية الموارد بما يُسهم في تحقيق الاستدامة المالية.

ومن جانبه، أوضح الملا أن الأمانة قامت بتقسيم الحزم الاستثمارية للمحفظة الإعلانية إلى 5 عقود استثمارية شملت؛ الإعلانات على واجهات المباني، والإعلانات على مركبات الأجرة العامة والحافلات، والتغليف الإعلاني للمباني تحت الإنشاء، والإعلانات على الأراضي الفضاء، وإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الإعلانات الخارجية بجميع وسائلها.