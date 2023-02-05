7 أندية أوروبية تريد ضم نجم برشلونة

أفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن بايرن ميونخ يتقدم الأندية الأوروبية الكبرى التي ترغب في التعاقد مع النجم الإسباني أنسو فاتي، مهاجم برشلونة، في الصيف المقبل.

ولا يحظى أنسو فاتي بوقت كبير للعب ويلازم دكة البدلاء، ويعتبر بديلا لدى المدرب تشافي هيرنانديز للاعبي خط الهجوم، خصوصا البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف الفريق، والفرنسي عثمان ديمبلي والبرازيلي رافينيا والإسباني فيران توريس.

وينتهي عقد أنسو فاتي مع برشلونة في صيف 2027، وهو ما يفرض على الأندية الراغبة في ضمه التفاوض مع الفريق الإسباني ودفع مبلغ كبير للتعاقد معه، وبسبب وضعيته، ذكرت عدة تقارير إعلامية أن بايرن ميونخ يراقب مستقبل أنسو فاتي ويملك اهتماما كبيرا للتعاقد معه.

وتهتم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز باللاعب البالغ من العمر 20 عاما، وأبرزها قطبا لندن توتنهام وآرسنال ومانشستر يونايتد.