أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح الإجمالي 828,171 حالة.

وأوضحت الوزارة، إنه تم تسجيل 30حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 815,703 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 9,580 حالة