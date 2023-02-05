كشفت مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل بمقر المستشفى.

وأوضحت المستشفى أن المسمى الوظيفي المتوفر هو :

– سكرتير طبي تنفيذي.

‏(Executive Medical Secretary)

وأفادت بأن المؤهلات والخبرات المطلوبة هي:

– درجة البكالوريوس في السكرتارية الطبية أو الإدارة الصحية / إدارة المستشفيات أو أي مجال ذي صلة (لا يشترط الخبرة).

– درجة الدبلوم (سنتان) في السكرتارية الطبية أو الإدارة الصحية / إدارة المستشفيات أو أي مجال ذي صلة مع 6 سنوات من الخبرة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .