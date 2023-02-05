أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأحد، على تراجع بنسبة 1.3 %، مغلقا عند 10559 نقطة (- 143 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.8 مليار ريال.

وشهدت الجلسة تراجعا لأغلب الأسهم المتداولة، تقدمها سهما، أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بنسبة 2 % عند 32.10 ريال و79 ريالا، على التوالي.

وهبط سهم اليمامة للحديد، بنسبة 5 % عند 22.90 ريال، عقب إعلان الشركة تسجيل خسائر قدرها 41.9 مليون ريال في الربع الأول المنتهي في ديسمبر 2022.

وأغلق سهم بنك البلاد، عند 43 ريالا (- 2 %).

وأنهت أسهم، المجموعة السعودية، وبنك الرياض، وكيان السعودية، والسعودي الفرنسي، ومصرف الإنماء، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و4 %.

في المقابل، ارتفع سهم الأهلي السعودي، بنسبة 1 % عند 49.35 ريال.

وسجل سهم أمريكانا، أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 3.74 ريال (+ 5 %)، وسط تداولات بلغت نحو 77 مليون سهم.