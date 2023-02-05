أعلنت والدة الطفلة لينا مفقودة خميس مشيط بمنطقة عسير، العثور على ابنتها، وذلك بعد غياب دام لـ 3 شهور .

وقالت والدة الطفلة لينا: “لقد أعيتني الحيل وأنا أحاول الوصول إليها، حيث فوجئت بأكثر من 7 اتصالات على جوالها من رقم غريب”، مُشيرة إلى أن الاتصال كان من الجهات الأمنية، والتي أبلغتها بالعثور على ابنتها.

وأضافت:” أنه بعد التنسيق مع الجهات الأمنية تم إعادتها إلى أبها، وإجراء الكشف الطبي عليها، وظهر أنها سليمة، تعاني فقط من سوء التغذية.”

وأفادت والدة لينا بأنها كانت في حالة نفسية سيئة وترتدي ذات الملابس التي كانت ترتديها عندما ذهبت لأداء الامتحان في آخر لقاء لها .