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الاحد5 فبراير

وفاة رئيس الوزراء المصري الأسبق بمرض غامض

منذ 20 دقيقة
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وفاة رئيس الوزراء المصري الأسبق بمرض غامض
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توفى رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، بعد صراع مع مرض غامض بالجهاز الهضمي.

وكان شريف إسماعيل رغم مرضه الشديد، ترأس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وعمل مساعدا لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وخلال عام 2017 سافر إسماعيل لإجراء عملية جراحية في الجهاز الهضمي، وأعقبها فترة نقاهة وهو ما دفع وقتها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لإصدار قرار جمهوري بتكليف المهندس مصطفى مدبولي للقيام بأعمال رئيس الوزراء لحين عودة إسماعيل من رحلته العلاجية.

وأكدت الحكومة المصرية أن شريف إسماعيل غير مصاب بالسرطان أو بورم خبيث ولكنه مصاب بمرض “غامض” في الجهاز الهضمي.

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