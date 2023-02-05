أطلقت شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية مؤخرا، مجموعتها الجديدة من هواتف جالاكسي أس-23 وتتضمن تحديثًا تفتقر إليه هواتف الايفون الحالية.

وزودت سامسونج الطرازات الجديدة بسعة تخزينية مدمجة تبلغ 256 جيجابايت وسيحصل العملاء أيضًا على خدمات 6 أشهر من Disney Plus مجانًا.

ومن المتوقع وصول الهواتف الجديدة للسوق في بريطانيا ودول أخرى أواخر الشهر الجاري، وهي تتضمن “جالاكسي” Galaxy S23 وGalaxy S23 + وGalaxy S23 Ultra.

وأوضحت أنه سيتم تقديم مساحة تخزين إضافية لأي شخص يطلب مسبقًا هذه الطرازات قبل إصدارها دون دفع علاوة، ما يعني أنه يمكنك الحصول على جهاز Galaxy S23 بسعة 256 جيجابايت مقابل 1000 دولار.