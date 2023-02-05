تعرض البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، للإصابة خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة ريال مايوركا في اللقاء الذي يجمعهما، مساء الأحد، في الدوري الإسباني.

وانسحب كورتوا من عمليات الإحماء لشعوره بعدم الراحة، وتحدث مع طبيب الفريق، حيث من المقرر أن يشارك بدلا منه الحارس البديل لونين.

وكشفت مصادر أن كورتوا لن يشارك في مباراة اليوم، وسيخضع لفحوصات طبية غدا، كما أن هناك شكوكا حول تواجده في كأس العالم للأندية.

وبتلك الإصابة يخسر ريال مدريد جهود 5 لاعبين أمام الأهلي المصري في نصف نهائي مونديال الأندية بالمغرب.